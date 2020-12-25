"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию беспокоился о том, что у него может быть коронавирусная инфекция. К счастью, медики тогда не выявили у него COVID-19.
Евгений Плющенко отметил, что в свое время сделал прививку от ковида. В его группе многие переболели. "Я сам лежал в реанимации", – признался спортсмен. Он добавил, что это было в самом начале пандемии, передает телеканал "360".
Ранее СОVID-19 перенесли фигуристки из Академии Плющенко Алена Косторная, Валерия Шульская и Вероника Жилина. Отметим, что в декабре к команде Евгения Плющенко присоединилась Юлия Липницкая. Она работает тренером.
Напомним, в августе этого года в академию Евгения Плющенко пришла и Елена Ильиных. Фигурист основал свою академию фигурного катания Angels of Plushenko в 2017 году.
Как писали "Дни.ру", сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской с малых лет занимается фигурным катанием. Тренирует мальчика звездный отец. Саша показывает блестящие результаты на льду. Однако некоторые россияне считают, что знаменитая чета лишает многочасовыми нагрузками ребенка детства.
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