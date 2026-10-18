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Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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За скандальными выпадами некогда обожаемых артистов наблюдала вся страна, но пока одни расплачиваются за длинный язык статусом изгоев, другие загадочным образом продолжают выходить сухими из воды.

Черный список Минюста пополняется каждую пятницу с пугающей регулярностью, ломая карьеры и перечеркивая многомиллионные рекламные контракты. Однако среди сотен фамилий музыкантов, комиков и блогеров до сих пор нет тех, чьи резкие заявления в адрес родной страны гремели громче всего. Общественность буквально кипит от возмущения: люди наговорили столько, что диву даешься, но заветную плашку иностранного агента так и не получили. Журналисты решили сорвать маски и выяснить, почему Чулпан Хаматова, Алла Пугачева, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко и Валерий Меладзе до сих пор остаются формально чисты перед законом.

История побега Чулпан Хаматовой стала одной из самых драматичных для российского театрального мира. Экс-прима "Современника" спешно упаковала чемоданы, осела в тихом пригороде Риги и принялась раздавать покаянные интервью иностранным медиа, обливая грязью сцену, которая сделала ее богатой и знаменитой. Казалось, клеймо иноагента должно было прилететь ей незамедлительно. Однако актриса до сих пор не числится в реестре. Сама Хаматова высокомерно отшучивается, будто у чиновников просто "руки не дошли".

Но в кулуарах звучат куда более приземленные версии. Депутат Государственной думы Виталий Милонов убежден: дело вовсе не в забывчивости ведомства, а во влиятельных покровителях. По его мнению, у сердобольной актрисы остались мощные заступники в высоких кабинетах, которые годами помогали ее благотворительным фондам и теперь упорно спасают бывшую любимицу от токсичного статуса.

Ситуация с Аллой Пугачевой и вовсе напоминает абсурдный светский фарс. Примадонна отечественной эстрады устроила показательный демарш в соцсетях и публично умоляла внести ее в ряды иноагентов из солидарности с молодым мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Певица хлопала дверьми, оскорбляла оставшихся россиян, но государство демонстративно проигнорировало этот истеричный крик души. В Минюсте сухо подчеркнули: законных оснований для включения артистки в реестр просто нет.

Политологи смотрят на эту коллизию еще циничнее. Глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что официальный статус стал бы для беглой звезды роскошным подарком и мощным бесплатным пиаром. В России некогда великую артистку уже начали стремительно забывать, ее эпоха окончательно ушла, а очередное громкое разбирательство лишь искусственно подогрело бы угасающий интерес к пожилой эмигрантке. Забвение оказалось куда более жестоким наказанием.

Совершенно иной мотив кроется в отношении к советским ветеранам экрана — Лие Ахеджаковой и Александру Филиппенко. Разменявшие девятый десяток артисты неоднократно выступали с жесткой критикой, но карающая длань закона их не коснулась. Здесь, по мнению экспертов, сыграло роль банальное сострадание к почтенному возрасту. Ахеджаковой уже под девяносто, Филиппенко перешагнул 80-летний рубеж. Устраивать публичную порку дряхлеющим кумирам прошлых поколений, чья заграничная активность и без того сошла на нет из-за слабого здоровья, выглядит просто нецелесообразно.

Наконец, главный любимец женской аудитории Валерий Меладзе мастерски балансирует на грани фола. Певец успел оскандалиться на корпоративе в Дубае, прошептав провокационный националистический лозунг, однако официального наказания так и не понес. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объясняет эту неуязвимость железной финансовой дисциплиной артиста. У исполнителя попросту не нашли зарубежных денежных поступлений, которые требуются для признания иноагентом. Он не гастролирует с антироссийскими митингами по странам НАТО, держит дистанцию от западных фондов и тихо зарабатывает на частных вечеринках, оставляя контролирующие органы без прямых улик.

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18 октября 2026, 12:18
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
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