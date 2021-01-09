Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России

Комментатор канала "Матч ТВ" поделился инициативой выдвинуть 32-летнего российского футболиста в президенты России. По словам журналиста, у Артема Дзюбы есть будущее в политике, причем он может претендовать на большее, чем кресло в Госдуме или даже губернаторский пост.
По словам Дмитрия Губерниева, спортсменов-депутатов много. "Надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность", – заявил журналист. Он добавил, что футболисту надо расти.
В качестве примера комментатор привел коллегу Артема Дзюбы Джорджа Веа, который в свое время был избран президентом Либерии. Дмитрий Губерниев считает, что спортсмен тоже должен стремиться к максимуму. Телеведущий не исключил, что политический рывок футболист совершит "лет через 35".
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против приглашения Артемы Дзюбы на государственные посты. По его мнению, футболист является "актером одной роли 18+", но никак не политиком.
Напомним, ранее спортсмен угодил в громкий скандал с интимным видео, на котором занимается онанизмом на камеру. За дело взялась Федеральная служба безопасности. В ведомстве уже установили имя злоумышленника, который опубликовал интимное видео Артема Дзюбы. Однако пока идет расследование, его не называют. Речь идет о возможном возбуждении уголовного дела по статье о вымогательствах в особо крупном размере.
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