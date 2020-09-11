Скончался экс-чемпион по боксу Алан Минтер

Спортивное сообщество потрясло трагическое известие. Ушел из жизни важный представитель бокса Алан Минтер.
По данным телеканала "360", спортсмен не дожил до 70-летия. Известно, что Минтер страдал от онкологического заболевания.
Спортивное сообщество потрясло трагическое известие. Ушел из жизни важный представитель бокса Алан Минтер.
По данным телеканала "360", спортсмен не дожил до 70-летия. Известно, что Минтер страдал от онкологического заболевания.
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