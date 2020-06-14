Отсидевший дебошир Кокорин рассказал о влиянии на него тюрьмы

Футболист Александр Кокорин рассказал, повлияло ли на его личность время, проведенное в колонии. По словам спортсмена, ему приходилось тяжело в неволе.
Кокорин поведал, что тюрьма его ничему не научила, поскольку о самых важных вещах в жизни он знал и до этого. Кроме того, футболист пожелал всем людям никогда не попадать в ситуации, которые могли бы обернуться лишением свободы, передает StarHit.
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