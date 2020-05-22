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Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Ирина Слуцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Слуцкая поделилась в инстаграм-профиле воспоминанием о том, как узнала о беременности. Она отметила, что часто видит вещие сны.
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Олимпийская чемпионка – мама троих детей. Знаменитость воспитывает 12-летнего сына Артема, и двух дочек – девятилетнюю Варю и малышку Киру, которая появилась на свет в прошлом году. Стоит отметить, что в свое время Ирина Слуцкая переживала, что никогда не сможет подарить миру наследника, так как имеет тяжелое заболевание, которое осложняет процесс беременности.

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В своем инстаграм-блоге знаменитость делится с поклонниками секретами воспитания детей. Накануне фигуристка вспомнила, как узнала, что вскоре снова станет мамой.

Артистка заверила, что ей приснился вещий сон. "Передо мной стоит маленькая девочка с серыми-серыми глазами (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась звезда.

Ирина Слуцкая добавила, что Кира появилась на свет как раз сероглазой. Спортсменка не может понять, что это было – интуиция, телепатия, ясновидение?

Впрочем, олимпийская чемпиона отметила, что часто чувствует необъяснимые вещи. Например, один раз она отчетливо поняла, что ее матери нужна помощь. Своевременная реакция помогла Слуцкой миновать трагедии в семье.

Автор: 22 мая 2020, 16:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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