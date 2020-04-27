Чтобы не деградировать: Слуцкая на карантине удовлетворяет себя сама

Маленькое дело лучше большого безделья, – гласит русская пословица. Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая по своей натуре очень деятельная. И поэтому на карантине нашла выход своей энергии.



Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года находится сейчас, как и все, дома. Но чувство материнской вины не дает ей покоя.

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"Мне кажется, оно знакомо и молодым мамочкам, и опытным мамам, – вздыхает Ирина. – Вина из-за того, что не могут посвятить себя семье и ребенку, она будто съедает изнутри. Главное здесь, вовремя себя остановить и найти ту гармонию, в которой тебе удобно".

"Я могу позволить себе сидеть дома и постоянно находиться со своими детьми. Но при этом понимаю, что это не принесет пользы ни мне, ни моим детям. Сидя дома без дела, я буду нервничать и деградировать", – уверяет спортсменка.

В чем же выход? "Для себя я нашла совершенно другой путь и прекрасно вписываю в него и общение с детьми, и воспитание, и в то же время удовлетворяю свои карьерные потребности, – сообщила Слуцкая на своей странице в социальной сети "Инстаграм". – Мне нравится, как я живу, у меня очень органично переплетается рабочая и семейная жизнь".

Стоит напомнить, что у Ирины Слуцкой есть несколько детей от разных браков. В 2007 году от учителя физкультуры Сергея Михеева она родила сына Артема, а спустя три года – дочь Варвару. В 2018-м Ирина вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, у которого от предыдущего брака есть сын и дочь. Спустя год у Слуцкой родилась дочь Кира.