Фигуристка Слуцкая впервые показала свою дочь

41-летняя Ирина Слуцкая, показала, как выглядит ее младшая дочь. Фото с новорожденной малышкой фигуристка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее стало известно, что Ирина Слуцкая родила третьего ребенка. Однако поклонники тогда переживали за здоровье фигуристки, ведь у нее редкое тяжелое заболевание, которое зачастую не позволяет иметь детей. К счастью, все обошлось. Наследницу родители назвали Кирой.

Но до недавнего времени звезда скрывала лицо новорожденной дочери. И вот, наконец-то, Ирина представила общественности свою малышку. Она показала обложку свежего номера журнала "Теленеделя", где запечатлена вся семья. Пользователи Сети выразили свое восхищение, а также отметили, что Кира удивительно похожа на своего отца, бизнесмена Алексея Говырина. Некоторые даже назвали девочку его копией.

Напомним, что у Слуцкой также есть двое детей от Сергея Михеева, за которым она была замужем ранее. Сыну фигуристке, Артему, уже 12 лет. Старшая дочь, Варвара, родилась в 2010-ом году. С первым избранником Ирина развелась после 17 лет брака. Свои отношения с Алексем Говыриным фигуристка зарегистрировала летом 2018 года.