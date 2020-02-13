Ушел из жизни известный футбольный арбитр

Футбольный арбитр Валерий Бутенко скончался на 79-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Причина смерти не называется.
В качестве футболиста Бутенко играл за команды "Шахтер" и "Сахалин". С 1977 года он работал арбитром. В 1981 году ему присвоили международную категорию ФИФА.
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