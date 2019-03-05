Хоккеисты "Рязани" завершили сезон массовой дракой (видео)

Массовой дракой завершился третий матч серии плей-офф Высшей хоккейной лиги между "Рязанью" и "Рубином". Затеявшие потасовку игроки набрали в сумме почти 200 минут штрафа.

Встреча подходила к концу, счет на табло был 1:0 в пользу "Рубина" из Тюмени. Вратарь "Рязани" Петр Кочетков не смог вовремя замениться на шестого полевого игрока. Когда голкиперу это удалось, "Рубин" забил в пустые ворота вторую шайбу, решившую исход матча.

Пока мы тут КХЛ балуемся, в Высшей лиге происходит настоящий хардкор. «Рязань» эффектно завершает сезон. Ух! pic.twitter.com/cZiaSaAC4f — Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) 4 марта 2019 г.

Это произошло за десять секунд до окончания встречи. Хоккеисты "Рязани", забыв о шайбе, набросились на соперников – завязалась массовая драка.

И ещё немного массового побоища в Рязани. Высшая лига даёт жару. pic.twitter.com/HZyw9ARK4P — Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) 4 марта 2019 г.

Кулачный бой не спас "Рязань" от поражения, зато команда пополнила свой запас "минусов" на 170 штрафных минут. Хоккеисты "Рубина" получили 26 минут штрафа и выиграли серию, передает телеканал "360".