Плющенко объявили врагом российского фигурного катания

Евгения Плющенко обвинили в провале российского мужского катания. Двукратный олимпийский чемпион слишком долго был в лидерах, тогда как остальных талантливых спортсменов "придерживали".

Неоправданно долгое лидерство Евгения Плющенко в российском мужском фигурном катании привело к сегодняшним неудачам, считает Ирина Роднина. Трехкратная олимпийская чемпионка назвала ошибки, допущенные в развитии этого вида спорта в России.

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"Связано это с Евгением Плющенко. Мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: "Отобрался? Подождешь – у нас есть Плющенко", – пояснила Роднина.

По словам прославленной фигуристки, чемпионов надо выращивать. А она ни в одном спортсмене после Евгения Плющенко чемпиона не видела. Как отметила Роднина, лидера видно по глазам. "То же самое могу сказать про пару Тарасова – Морозов: не чемпионы", – цитирует ее телеканал "360".

Роднина отметила, что спорт превращается в бизнес, ведь за пребывание в национальной команде платят достаточно большие деньги. По ее словам, выгоднее быть вторым или третьим номером и продержаться в сборной пару циклов, чем один или два года испытывать сверхнагрузки, пишет РИА ФАН.

На чемпионате мира 2019 года в Сайтане золото завоевал американский фигурист Натан Чен. Второе место досталось японцу Юдзуру Ханю, третье – представителю США Винсенту Чжоу. Лучший из россиян, Михаил Коляда, провалил короткую программу и стал шестым.

Напомним, что Евгений Плющенко вскоре после Нового года попал в больницу – фигуриста прооперировали. После операции, по словам Плющенко, в палату ворвались репортеры, которые проникли в больницу под видом его родственников. Чемпион закатил скандал.