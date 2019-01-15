"Я не буду молчать!": Рудковская отреагировала на истерику Плющенко

Евгений Плющенко закатил скандал в больнице, где был прооперирован, когда к нему в палату, по словам фигуриста, ворвались репортеры. Не осталась в стороне и супруга спортсмена, продюсер Яна Рудковская.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Плющенко разместил большой пост, в котором излил все свое возмущение. "хочу сегодня выразить слова презрения каналу " Рен-тв" и лично его руководителю Владимиру Владимировичу Тюлину ,чьи журналисты сегодня днем, обманув охрану и медсестер, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив интересоваться моим здоровьем ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – начал свое заявление Плющенко.

Фигурист отметил, что ему стыдно за работу этого телеканала, к которому у него теперь нет никакого уважения. Более того, когда Евгений Плющенко лично общался с Владимиром Тюлиным, то извинений от него якобы не дождался.

Вскоре после публичной истерики спортсмена своим отношением к ситуации поделилась и его супруга, продюсер Яна Рудковская. "Я не давала ни одного комментария и долго молчала, но всему есть предел!" – сообщила она. Далее Рудковская объявила, что "камеры зафиксировали" то, как журналисты ворвались в палату к ее супругу. "Вашему поступку нет оправдания ни с профессиональной точки зрения , ни тем более с человеческой ! Здоровье человека касается исключительно пациента и его семьи, но точно не Вас и Ваших безнадежных рейтингов, которые Вы хотите спасти таким гнусным способом!" – назидательно объявила Рудковская.

Супруга Плющенко пригрозила серьезными проблемами телеканалу. "Я не буду молчать, так как нарушен в данной истории не один закон и Вы это знаете не хуже меня! Владимир Владимирович Тюлин, мы готовы были забыть эту историю, но Вы даже не принесли извинений моему супругу в телефоном разговоре ! Мне стыдно, что таким серьезным каналом в нашей стране, руководит такой рейтингозависимый человек как Вы!" – завершила свой разгромный пост Яна Рудковская.