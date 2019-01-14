"Оторвись от смартфона": Рудковскую умоляют навестить прооперированного Плющенко
Яна Рудковская, как всегда опубликовала снимок своего "самого красивого и душевного завтрака". В кадре шикарный стеклянный стол, заставленный роскошными столовыми приборами и яствами.
В комментариях к снимку продюсер принялась рассуждать, за что подписчики любят ее микроблог. Между тем, фолловеры наперебой спрашивали о здоровье супруга Рудковской Евгения Плющенко.
Некоторые возмутились, мол, Рудковская "страдает" ерундой, фотографируя свои сервизы, когда ее возлюбленный лежит в больнице. Многие раскритиковали "показуху", которую устроила знаменитость. К слову, предыдущий опубликованный снимок Яны, где она позирует в роскошном платье в пол, был также встречен волной негатива.
"Как не повеселиться,когда муж в больнице (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Че плакать,надо ей в больнице быть с мужем,а не демонстрацией заниматься,стыд", "Молодец , что . Муж с острыми болями в больнице , а она платья пОстит", "Как раз время демонстрировать платье,когда муж в больнице!!!", "Яна, что с Евгением? Оторвитесь от смартфона, пожалуйста, навестите мужа в больнице, расскажите нам, что с ним все в отлично... Или он не в больнице уже?", "Интересует здоровье Плющенко , он жив вообще?", "Только что прочитала,что Плющенко госпитализировали,Яна это правда?Что с Женей?"– писали интернет-обыватели.
Напомним, что двукратный олимпийский чемпион перенес на днях операцию. Ему удалили грыжу, которая сдавливала нерв в шейном отделе позвоночника.
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