Кадры с лишенным эмоций Плющенко на больничной койке вызвали оторопь
Спортсмен еле-еле пытается выдавить из себя улыбку, но видно, что ему еще очень тяжело. Плющенко только приходит в себя. Правая рука у фигуриста перемотана бинтом.
Двукратный олимпийский чемпион перенес на днях операцию. Ему удалили грыжу, которая сдавливала нерв в шейном отделе позвоночника.
Супруга Плющенко продюсер Яна Рудковская не стала комментировать его состояние. Она отметила, что здоровье фигуриста касается только его и семьи, сообщает РЕН ТВ. Евгений Плющенко обратился в одну из столичных клиник несколько дней назад. Его поместили в отделение нейрохирургии.
Отметим, что симптомы болезни были у фигуриста еще в 2018 году, но он долго не ложился на стол хирургов, ведь впереди было его ледовое шоу. Именно сейчас, во время затишья от выступлений Плющенко решил заняться своим здоровьем и подлечиться.
Ранее Рудковская сообщила, что ее супруг откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге. "Его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си-класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту – Дзукаеву Дмитрию Николаевичу", – рассказала жена Евгения Плющенко.
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