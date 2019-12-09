Россию отстранили от Олимпиады на четыре года

Исполком WADA вынес решение относительно участия России в международных соревнованиях. Наша национальная команда отстранена на четыре года.
Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил информацию. WADA единогласно принял рекомендации комитета по соответствию по российскому вопросу, пишет телеграм-канал RT.
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