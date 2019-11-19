Чемпион СССР по теннису Егоров умер

Трехкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров скончался в возрасте 81 года. Он умер в своей квартире в Москве.
По данным судмедэкспертов, смерть наступила в период с 13 по 16 ноября, О том, что спортсмен погиб, стало известно не сразу. Дочь обнаружила тело отца лишь спустя несколько дней, когда труп уже начал разлагаться, уточняет "Царьград".
Как передает RT, в активе спортсмена помимо побед на чемпионатах СССР также золотые награды Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР. В 2012 году он был введен в Зал российской теннисной славы.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата