Емельяненко обвенчался с бывшей женой

Звезда российского спорта, боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обвенчался со своей бывшей женой Полиной Селедцовой в Греции, передает портал Teleprogramma.pro. Радостной новостью и видеозаписью с церемонии он поделился на своей странице в Instagram.
Спортсмен женился на красавице, когда находился в следственном изоляторе из-за обвинений в изнасиловании домработницы. Позже суд признал его виновным. Жена дождалась освобождения любимого осенью 2016 года. Однако спустя короткое время без объяснения причин супруги расстались. Впрочем, судя по важному и ответственному решению, которое приняли возлюбленные, их чувства друг к другу не исчезли.
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