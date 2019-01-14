"Гениально": триумф россиян на Кубке мира по биатлону вызвал восторг
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Несмотря на это, как отмечают в комментариях спортсмены, он мысленно пробежал с бывшими коллегами по сборной все этапы соревнований.
"Сегодня сборная России по биатлону подарили нам двойной праздник!!! в женской и мужской эстафетах. Это ГЕНИАЛЬНО!!! всех с праздником Российского биатлона!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Шипулин в Instagram.
Российские биатлонистки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли на этапе кубка мира эстафету – впервые за семь лет. Россиянки показали впечатляющий результат: они более чем на 30 секунд опередили немок.
Не подкачала и мужская сборная по биатлону. Российские атлеты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов более чем на минуту опередили французов, напоминает Ura.ru.
Согласны с тем, что российские биатлонисты выступили гениально, и пользователи соцсетей. "Антон, чувствую, что ты каждый этап мысленно бежал с ребятами", "С победой вас, дорогие наши, любимые. Мы сегодня очень болели за вас. Мы верили в вас всегда. Так держать", "Самый лучший день!!!!!!!!! Как долго мы ждали этого праздника, этой феерии, этих слез от радости, этой победы!!!" – радуются вместе с Шипулиным любители биатлона.
Артист выложил смелый снимок в свой микроблог
Популярный телеведущий не сдержал эмоций
Накануне фигурист был экстренно госпитализирован
Спортсменов поздравляют коллеги