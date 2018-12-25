Биатлонист Шипулин объявил об уходе

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры. 29 декабря спортсмен выступит последний раз, передает телеканал "360".

"Мне сегодня нелегко, это действительно непростое решение", – заявил сам Шипулин. По словам спортсмена, он принял такое решение по нескольким причинам — в значительной степени из-за допинг-скандалов, пишет НСН. "Пообщавшись с семьей, я принял окончательное решение. Моя карьера заканчивается, дальше мучить себя и болельщиков не могу. Мотивации, как в 20-25 лет, у меня уже нет", – резюмировал Шипулин.