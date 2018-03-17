Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
В напряженной борьбе за звание лучшей фигуристки мира на Олимпиаде в Пхенчхане сошлись две очаровательные юные россиянки – Евгения Медведева и Алина Загитова. Медведева увезли с Игр две серебряных медали. Однако ее поклонники уверены, что она достойна высшей награды.
Фанаты подкараулили фигуристку и вручили ей золотую медаль с сердечками. Увидев такое проявление любви, спортсменка не смогла сдержать эмоций и даже расплакалась. Видео с вручения почетной награды появилось в Сети, а сама Евгения Медведева была так тронута, что поделилась снимком медали со своими подписчиками в Instagram. Награда заняла достойное место рядом с ее настоящими трофеями с Игр в Пхенчхане.
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