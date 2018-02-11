Ликовавший после бронзы Елистратов довел МОК до бешенства

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил. что в конце Олимпиады спортивные функционеры проанализируют и оценят высказывания и поведение российских спортсменов, допущеных до Игр. Поводом для такой угрозы стало ликование шорт-трекиста Семена Елистратова, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.

Многие эксперты полагают, что и запрет на использование российского флага и других отличительных знаков для российских спортсменов, и отстранение от Олимпиады "чистых" атлетов, не замеченных в употреблении допинга, преследовало одну и ту же цель. По мнению специалистов, все это должно было ударить по России, лишить российских спортсменов воли к борьбе, а болельщиков – желания поддерживать их.

Однако, если такой план и существовал в реальности, он с треском провалился. Лишенные права выходить под флагом России спортсмены теперь еще ответственнее относятся к тому, что представляют на Играх свою страну. Ярким примером может служить шорт-трекист Семен Елистратов. Свою бронзовую медаль он посвятил подло и мерзко отстраненным от Игр коллегам.

Теперь МОК грозится заняться контролем не только внешнего вида россиян на Олимпиаде, но и их высказываниями. "У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений", – цитирует "Р-Спорт" директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса.

Западные СМИ не могли не вспомнить и о том, что у Елистратова возникали проблемы со спортивными чиновниками из-за использования мельдония. Однако в этом случае вопрос с ангажированностью был настолько очевиден, что на сторону российского атлета встал даже глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

"Как вы знаете, мельдоний – особый вопрос. Его выход из организма не был изучен. Нужно посмотреть правде в глаза, это не считалось допингом. Мельдоний в Восточной Европе использовался широко и до определенного момента не был запрещен", – напомнил он. Отметим, препараты, аналогичные мельдонию, но производящиеся не в России, а на Западе, до сих пор не входят в список запрещенных препаратов.

Напомним, Семен Елистратов посвятил свою победу атлетам, которые из-за интриг спортивных функционеров не смогли попасть на Игры. "Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили! Мне говорили: "Семен, какая тебе Олимпиада?" А я взял и выиграл медаль! Она для меня не бронзовая, а платиновая!", – объявил он. "Я стоял, когда награждали, и еле сдерживал слезы. Это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался. Я безумно рад, и горд", – добавил спортсмен.