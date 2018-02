Разгромившая соперниц Медведева отбила грязную провокацию на Олимпиаде

После триумфального выступления в короткой программе Евгения Медведева ответила на вопросы журналистов. Не обошлось и без провокаций, напоминающих об отстранении российских атлетов от Олимпийских игр и масштабной антироссийской информационной кампании, связанной с этим. Однако фигуристка блестяще отбила все вольные или невольные нападки.

Один из иностранных журналистов поинтересовался у Евгении Медведевой, гордится ли она тем, что стала одним из российских спортсменов, который получил от Международного олимпийского комитета право выступать на Играх в Пхенчхане.Спортсменка дала ответ на великолепном английском языке, чрезвычайно тщательно подбирая слова. "Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном – не мне судить", – цитирует "Спорт Экспресс" спортсменку.

Отметим, предыдущий мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы также принадлежал Екатерине Медведевой. На командном чемпионате мира в Токио она получила 80,85 балла. В Пхенчхане фигуристке удалось улучшить этот показатель до 81,06 балла.

"В начале немного нервничала, по ходу программы попробовала с этим справиться и вроде бы получилось", – рассказала фигуристка о своих впечатлениях от выступления. "Ощущения довольно спокойные, впереди еще много работы. Я была очень сильно сосредоточена перед прокатом, возможно, на будущее надо постараться быть более расслабленной", – добавила она.

