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Спорт

Елистратов: Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили!

Семен Елистратов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший первую награду России на Играх в Корее, поделился эмоциями. Спортсмен посвятил свою медаль отстраненным от Игр атлетам.

Продолжение: Медальный зачет Олимпиады-2018
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"Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили! Мне говорили: "Семен, какая тебе Олимпиада?" А я взял и выиграл медаль! Она для меня не бронзовая, а платиновая!" – цитирует "Газета.ру" Елистратова.

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Спортсмен признался, что едва не разрыдался на пьедестале. "Я стоял, когда награждали, и еле сдерживал слезы. Это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался. Я безумно рад, и горд", – отметил Семен.

Елистратов еще раз подчеркнул, что первую медаль в копилке сборной олимпийских атлетов из России он посвящает отстраненным от Игр спортсменам. "Ребята, это для вас! Не сдавайтесь и боритесь до конца", – заявил шорт-трекист.

Также Елистратов поблагодарил болельщиков за поддержку. "Благодарен людям, которые пришли за нас поболеть, нашли возможность сюда приехать", – сказал он.

Семен Елистратов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как писали Dni.Ru, Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Играх в Пхенчхане. Он стал третьим на дистанции 1500 метров. В полуфинале 27-летний россиянин показал лучшее время. Однако в главном старте Семен проиграл соперникам. Золото досталось корейцу Лим Хе Джуна, серебряную медаль взял голландец Шинки Кнегт. Отставание Семена от лидера составило тысячные доли секунды.

Лим Хе Джун, Шинки Кнегт и Семен Елистратов . Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним, перед стартом Игр МОК поддержал решение CAS отклонить апелляции 47 россиян. "Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность всем спортсменам", – говорится в заявлении организации в Twitter. Таким образом, за Россию не смогут выступить многие спортсмены, которые считались фаворитами в борьбе за медали. В их числе Виктор Ан, Антон Шипулин, Александр Третьяков, Сергей Устюгов и многие другие.

Автор: Алёна Нестерова10 февраля 2018, 17:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто будет бороться за медали для России на Олимпиаде

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