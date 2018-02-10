Елистратов: Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили!

Шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший первую награду России на Играх в Корее, поделился эмоциями. Спортсмен посвятил свою медаль отстраненным от Игр атлетам.



"Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили! Мне говорили: "Семен, какая тебе Олимпиада?" А я взял и выиграл медаль! Она для меня не бронзовая, а платиновая!" – цитирует "Газета.ру" Елистратова.

Спортсмен признался, что едва не разрыдался на пьедестале. "Я стоял, когда награждали, и еле сдерживал слезы. Это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался. Я безумно рад, и горд", – отметил Семен.

Елистратов еще раз подчеркнул, что первую медаль в копилке сборной олимпийских атлетов из России он посвящает отстраненным от Игр спортсменам. "Ребята, это для вас! Не сдавайтесь и боритесь до конца", – заявил шорт-трекист.

Также Елистратов поблагодарил болельщиков за поддержку. "Благодарен людям, которые пришли за нас поболеть, нашли возможность сюда приехать", – сказал он.

Как писали Dni.Ru, Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Играх в Пхенчхане. Он стал третьим на дистанции 1500 метров. В полуфинале 27-летний россиянин показал лучшее время. Однако в главном старте Семен проиграл соперникам. Золото досталось корейцу Лим Хе Джуна, серебряную медаль взял голландец Шинки Кнегт. Отставание Семена от лидера составило тысячные доли секунды.

Напомним, перед стартом Игр МОК поддержал решение CAS отклонить апелляции 47 россиян. "Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность всем спортсменам", – говорится в заявлении организации в Twitter. Таким образом, за Россию не смогут выступить многие спортсмены, которые считались фаворитами в борьбе за медали. В их числе Виктор Ан, Антон Шипулин, Александр Третьяков, Сергей Устюгов и многие другие.