Уставшие российские биатлонисты "застрелились" на Олимпиаде

Наши спортсмены завершили выступление на Играх-2018. Биатлонисты провалили очередную гонку.

Стреляющие лыжники прошли спринт, индивидуальную гонку, масс-старт и смешанную эстафету. На Играх-2018 наши биатлонисты впервые не принесли стране медалей. Это очень обидно, если учесть, что они неизменно завоевывали как минимум одну награду на каждой Олимпиаде после 1960 года, когда биатлон появился в олимпийской программе.

В смешанной эстафете в Пхенчхане 20 февраля сборная России оказалась лишь девятой. Победа досталась Франции, серебро взяла команда Норвегии, а бронзу завоевала Италия.

Как бы там ни было, что бы ни помешало нашим атлетам продолжить выступления (слабый ход, плохая стрельба, усталость и прочее), говоря спортивным языком, российская сборная буквально "застрелилась" на огневых рубежах. "Стрельба, конечно, не получилась... Это были мои ошибки, я не среагировала на уменьшение ветра", – поделилась Ульяна Кайшева. "Сейчас я думаю, что у меня остались силы, но когда я бежала, выжимала все, что возможно", – призналась после смешанной эстафеты спортсменка.

В свою очередь после провала в масс-старте на Олимпиаде лидер женской сборной России Татьяна Акимова сделала неожиданное заявление. Биатлонистка назвала виновным в сложившейся ситуации тренерский штаб. Акимова отметила, что ей было сложно тренироваться в условиях, "когда нет понимания сути работы". "По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет… С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было", – резюмировала спортсменка.

Подводя итоги, отметим, что в спринте лучшим из россиян оказался Антон Бабиков. Он занял 57-е место. В спринте среди женщин самый высокий результат у Татьяны Акимовой – 20-е место.

В индивидуальной гонке мужчин лучшим из россиян стал Антон Бабиков – он 16-й. У женщин – Татьяна Акимова, она на 15-м месте.

В масс-старте среди мужчин не принял участия ни один россиянин. Среди женщин в этой гонке единственной нашей спортсменкой стала Татьяна Акимова, пришедшая к финишу последней (30-е место). В смешанной эстафете наши биатлонисты оказались лишь на девятой позиции.

