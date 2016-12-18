Биатлонист Бабиков завоевал бронзу на Кубке мира

Российский биатлонист Антон Бабиков занял третье место на этапе Кубка мира в Чехии. Он допустил один промах на дистанции в 15 километров и уступил победителю, французу Мартену Фуркаду, 9,4 секунды. Фуркад, в свою очередь, прибыл к финишу спустя 36 минут 18,9 секунды, также с одним промахом. На втором месте– немец Симон Шемпп, который допустил два промаха и отстал от француза на 8,3 секунды, сообщает "Р-Спорт".