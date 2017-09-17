Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Комментарий Слепцовой по поводу случившегося появился на ее странице в социальной сети Instagram. Биатлонистка рассказала, что не ожидала такой мощной поддержки.
"Не думала что столько людей сегодня напишет и позвонит! У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось", – заявила она. Спортсменка добавила, что Медведцева пришла в сознание и настроена оптимистично. "Уже шутит", – отметила Слепцова.
Тем временем врачи отказываются делать прогнозы относительно состояния пострадавшей. Медики считают, что главное – не допустить ухудшения ситуации.
Медведцева находится под постоянным наблюдением, передает сайт "Комсомольская правда". По последним данным, она все еще содержится в отделении реанимации.
Напомним, биатлонистки Светлана Слепцова, Ольга Медведцева и Ольга Вилухина попали в аварию недалеко от Красноярска. Автомобиль выехал на встречную полосу, слетел в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, Медведцева, которая находилась за рулем машины, потеряла сознание: ей в голову попал большой болт, отлетевший от проезжающей мимо машины. Как писали Dni.Ru, в результате она получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу на попутках.
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