Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось

Известная биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о самочувствии Ольги Медведцевой, которая получила страшную травму в результате аварии. Несмотря на то, что спортсменка уже пришла в сознание и даже шутит, врачи отказываются делать прогнозы.

Комментарий Слепцовой по поводу случившегося появился на ее странице в социальной сети Instagram. Биатлонистка рассказала, что не ожидала такой мощной поддержки.

"Не думала что столько людей сегодня напишет и позвонит! У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось", – заявила она. Спортсменка добавила, что Медведцева пришла в сознание и настроена оптимистично. "Уже шутит", – отметила Слепцова.



Публикация от S S (@sleptsovass) Сен 17 2017 в 4:00 PDT

Тем временем врачи отказываются делать прогнозы относительно состояния пострадавшей. Медики считают, что главное – не допустить ухудшения ситуации.

Медведцева находится под постоянным наблюдением, передает сайт "Комсомольская правда". По последним данным, она все еще содержится в отделении реанимации.

Публикация от S S (@sleptsovass) Сен 15 2017 в 10:27 PDT

Напомним, биатлонистки Светлана Слепцова, Ольга Медведцева и Ольга Вилухина попали в аварию недалеко от Красноярска. Автомобиль выехал на встречную полосу, слетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, Медведцева, которая находилась за рулем машины, потеряла сознание: ей в голову попал большой болт, отлетевший от проезжающей мимо машины. Как писали Dni.Ru, в результате она получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу на попутках.