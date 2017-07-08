Чемпионы мира сыграли в футбол с Общественной палатой

Счет 6:4 – команда "Тотем", составленная из воспитанников Красноярского детского дома №1, победила сборную Общественной палаты России. Товарищеский футбольный матч прошел 8 июля в Москве.

"Тотем" хорошо известен на родине: команда завоевывала звания чемпионов России, Европы, была бронзовым призером Кубка мира. Юноши дважды становились победителями на чемпионате мира среди команд воспитанников детских домов.

Перед началом встречи разминку для участников игры провела олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. "Такие события очень важны, надеюсь, у этих ребят все получится. Очень здорово и приятно, что идет такая поддержка от государства. Ведь спорт – это дорога в жизнь", – подчеркнула гимнастка.

Общественная палата опекает ребят уже второй год. Ее представители устраивали юным футболистам встречу с заслуженным тренером России Валерием Газзаевым. А на итоговом форуме "Сообщество" в 2016 году с ними встретился президент Владимир Путин.

"Это талантливые, трудолюбивые ребята, которые, несмотря на непростую жизненную ситуацию, уже не раз с успехом отстаивали честь нашей страны. Как Общественная палата, мы не можем не поддерживать коллектив, который на своем примере демонстрирует, какие результаты могут быть достигнуты при необходимом внимании старших – педагогов, тренеров – к безграничному потенциалу наших детей", – сказала председатель Комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Как отмечается, несмотря на внушительный послужной список, за победу в товарищеском матче ребятам пришлось побороться. Ведь за команду ОП выступил известный футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин. "Безусловно, сборная команда "Тотем" – это один из ярких примеров для миллионов мальчишек в нашей стране, которые мечтают о футболе. Мы должны всячески поддерживать стремление ребят к игре, создавать условия для развития и совершенствования в любимом деле, а также давать возможность проявить себя", – отметил Смертин.

Товарищеская встреча прошла при поддержке движения "Россия любит футбол!" и проекта "Футбольная Россия". Из Москвы "Тотем" отправится в Польшу, где примет участие в чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов. Соревнования пройдут с 13 по 16 июля в Варшаве.

В Общественной палате России нового состава создана Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Ее деятельность будет направлена, в том числе, и на содействие развитию доступного детско-юношеского спорта в нашей стране.