Соцсети представили эксклюзивный клип к ЧМ-2018

Музыкальный клип на песню "Команда 2018", посвященный Чемпионату мира по футболу 2018, представил проект #Жить. Это эксклюзивная работа Smash, Полины Гагариной и Егора Крида.

Тематика песни, выложенной в Одноклассниках и ВКонтакте, выбрана неслучайно. Команда – это не просто 11 игроков на поле, это намного больше. Ее членом становится каждый из тех, кто болеет за нее, помогает игрокам и верит в них, уверены участники проекта. Онлайн-презентация клипа прошла 2-го июля в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Живое выступление артистов состоится на стадионе во время закрытия Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге 2 июля в 19:15.

Российские социальные сети активно поддерживают Кубок Конфедераций специальными акциями. Ранее в Одноклассниках выбирали стримеров со всей России для освещения подготовки к Кубку Конфедераций в проекте WelcomeStreamer2018. Лучшие из них получили доступ к специальным заданиям и сняли более 1500 видеороликов о подготовке Кубка Конфедераций. В общей сложности видеоролики участников проекта WelcomeStreamer2018 собрали более 6,5 миллиона просмотров.

Пользователи ВКонтакте следят за турниром, не покидая социальную сеть. В новостной ленте доступна специальная вкладка с новостями о матчах: vk.com/feed/cc2017. Только в первые дни её просмотрели больше 15 миллионов раз, а хештег #кк2017 попал в самые обсуждаемые темы в соцсети.

"Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда", – рассказал о проекте Smash. А по словам Полины Гагариной, песня вдохновляет. "Она сплачивает, объединяет, она проходит под девизом – только вперед!", – сказала певица.

Егор Крид, в свою очередь, признался, что тема спорта и командной игры ему особенно близка потому. Он рассказал, что в детстве отец всегда брал Егора с собой на матчи и учил тому, что успех – это всегда результат командной работы.