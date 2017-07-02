Соцсети представили эксклюзивный клип к ЧМ-2018

Умер Яковлев из "Иванушек" "Буря века" в Москве ММКФ Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
партнеры
Воскресенье 2 июля
Лента новостей
17:59
Грабитель хотел зарезать москвичку за проездной
17:35
Звезда "Голоса" успокоила пассажиров лайнера во время ЧП (видео)
17:25
Пациент расстрелял психиатра из автомата Калашникова
17:05
МКАД завалило колбасой после аварии (видео)
16:56
Обманутые дольщики потребовали поправок в закон о компенсационном фонде
16:33
Вестибюль станции "Щелковская" возобновил работу
16:31
Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
15:41
Путин одобрил поправки в бюджет на 2017 год
15:23
В Киеве "заминировали" шесть станций метро
15:08
Нарушение сна связали с мыслями о суициде
14:38
Москва справилась с последствиями "бури века"
14:17
В Москве полиция закрыла вестибюль станции "Щелковская"
14:04
Как модели прячут внушительный живот
13:45
Заплыв по Москве-реке на матрасе попал на видео
13:25
По делу о жутком ДТП в Татарстане прошло задержание
13:14
МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде в Москве
13:10
Эрдоган проведет встречу с Шойгу
12:41
Синоптики отменили лето в Москве
12:26
Собчак обругали за резкую смену имиджа
12:08
В московских аэропортах задержаны более 50 рейсов
11:59
Отец Шурыгиной вернулся в семью
11:34
У Киркорова нашлась взрослая "дочь"
11:05
В Москве в страшной аварии погиб человек
10:51
В жутком столкновении бензовоза с автобусом погибли 14 человек
10:32
Бабушка Бузовой серьезно заболела
10:07
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:57
Как циркач-шизофреник стал криминальным кардиналом
21:57
Путин подписал закон о реновации в Москве
21:44
Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
18:35
В Москве во дворе дома иномарка сбила шестилетнего ребенка
18:06
Пуговка из "Папиных дочек" показала своего бойфренда
17:35
Пермякова из "Интернов" раскрыла роман с известным актером
17:27
Прожившие в браке 65 лет супруги умерли с разницей в сутки
16:49
Григорьев-Апполонов разрыдался у гроба Яковлева
16:22
В Москве "Сапсан" насмерть сбил мужчину и женщину
16:18
Как второе кольцо метро облегчит жизнь москвичей
16:12
Олега Яковлева проводили в последний путь
16:09
Тарасов отпраздновал с любовницей полгода без Бузовой
15:36
Вадим Цыганов: Смерть Круга сродни смерти Высокого
15:29
После разрыва с Романец Гусев поскандалил с экстрасенсом
14:44
Пострадавших в аварии на МКАД детей увезли на вертолете
14:32
В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
14:22
В "Эрмитаже" собрали "Калашников" и запустили дроны
14:08
Олег Яковлев предрек свой уход в стихотворении
13:50
МЧС предупредило москвичей о сильной грозе
13:32
Джигурда и Анисина всех обманули
13:03
Актриса Яковлева развелась с мужем
12:35
Оголившаяся Анна Грачевская поразила формами
12:08
Что стало с убийцей Михаила Круга
12:04
На сколько подорожали пригородные электрички Москвы
11:54
Самбурская довела до тошноты волосатыми ногами
11:31
Самой сексуальной женщине планеты – 50
11:20
Как преобразилась Новая Москва за пять лет
11:05
Дети взялись за решение проблем гражданского общества
10:54
Самые разрушительные ураганы в Москве
10:44
"Буря века" в московском регионе покалечила 19 человек
10:35
Boeing с отказавшим двигателем сел в Домодедово
10:26
Первый канал обвинили в пиаре на смерти Яковлева
10:02
На западе Москвы произошла массовая драка со стрельбой
09:54
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
21:56
Бизнес-гороскоп на июль
21:52
Тропический ливень задержится в Москве на неделю
21:48
В столичных аэропортах задержано свыше 200 рейсов
21:15
Сердюков получил вторую должность за два дня
21:12
Как помирились Telegram и Роскомнадзор
21:00
Порошенко предложил украинцам жить на свалке
20:46
Звезды поглумились над смертельной "бурей века"
20:38
Как спастись от перепадов давления во время грозы
20:25
В ФСБ рассказали о задержании российских пограничников на Украине
20:08
В Москве жестоко избили известную фигуристку
20:03
Жена высказалась о СПИДе у Олега Яковлева
19:49
Подлизу Трампа боятся оставлять наедине с Путиным
19:41
"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы
19:34
Спрятавшихся от ливня детей обстреляли из пистолета
19:06
На Москву идет третья волна "бури века"
19:03
Как зарабатывают спортсмены и фотомодели на пенсии
19:03
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
18:56
"Большая маленькая ложь": чем живут героини сериала
18:46
На Алтае подросток лишился рук при попытке спасти котенка
18:44
Экстремальным ливням нашли объяснение
18:43
Противник Порошенко пошел на поклон в Москву
18:42
Дана Борисова признала собственное бессилие
18:39
Ходорковский переманивает сторонников у Зюганова
18:19
В аэропортах Москвы задержаны около 100 рейсов
18:14
Россия перестала платить взнос в Совет Европы
18:05
Бутерброд оказался популярнее Макрона
17:44
Обидчица Бузовой поскандалила с Романец из "Дома-2"
17:38
Госдума согласовала предварительный текст присяги гражданина
17:23
В гостях у звезды: Михаил Шуфутинский
17:17
Хипстер – новый идеал мужской сексуальности
17:08
На Черном море детей купают с крокодилом (видео)
16:53
"Нашествие" открыло конкурс плакатов к выборам президента
16:47
Дерево-людоед нападает на людей через форточку (фото)
16:39
Семейная драма Виктории Толстогановой
16:24
"Буря века" убивает людей в Москве
16:24
Федосеева-Шукшина о ночах с Алибасовым
16:15
Резвая бабушка устроила гонки с полицией (видео)
16:12
Москвичей предупредили об аномальных пробках
16:02
Новая Москва показала высокую динамику развития
15:45
На МЦК остановлено движение из-за упавшего дерева
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Джигурда и Анисина всех обманули
Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
Москвичи похоронили лето
Жена высказалась о СПИДе у Олега Яковлева
"Буря века" убивает людей в Москве
Спорт

Соцсети представили эксклюзивный клип к ЧМ-2018

Smash, Полина Гагарина и Егор Крид. Кадр из клипа на песню "Команда 2018".
Музыкальный клип на песню "Команда 2018", посвященный Чемпионату мира по футболу 2018, представил проект #Жить. Это эксклюзивная работа Smash, Полины Гагариной и Егора Крида.
прочитано 472 раза

Тематика песни, выложенной в Одноклассниках и ВКонтакте, выбрана неслучайно. Команда – это не просто 11 игроков на поле, это намного больше. Ее членом становится каждый из тех, кто болеет за нее, помогает игрокам и верит в них, уверены участники проекта. Онлайн-презентация клипа прошла 2-го июля в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Живое выступление артистов  состоится на стадионе во время закрытия Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге 2 июля в 19:15.

ПО ТЕМЕ

Дед Мороз сбреет бороду в случае триумфа на ЧМ-2018

Роналдо, Мутко и Ургант оценили символ ЧМ-2018

Российские социальные сети активно поддерживают Кубок Конфедераций специальными акциями. Ранее в Одноклассниках выбирали стримеров со всей России для освещения подготовки к Кубку Конфедераций в проекте WelcomeStreamer2018. Лучшие из них получили доступ к специальным заданиям и сняли более 1500 видеороликов о подготовке Кубка Конфедераций. В общей сложности видеоролики участников проекта WelcomeStreamer2018 собрали более 6,5 миллиона просмотров.

Пользователи ВКонтакте следят за турниром, не покидая социальную сеть. В новостной ленте доступна специальная вкладка с новостями о матчах: vk.com/feed/cc2017. Только в первые дни её просмотрели больше 15 миллионов раз, а хештег #кк2017 попал в самые обсуждаемые темы в соцсети.

"Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда", – рассказал о проекте Smash. А по словам Полины Гагариной, песня вдохновляет. "Она сплачивает, объединяет, она проходит под девизом – только вперед!", – сказала певица.

Егор Крид, в свою очередь, признался, что тема спорта и командной игры ему особенно близка потому. Он рассказал, что в детстве отец всегда брал Егора с собой на матчи и учил тому, что успех – это всегда результат командной работы.

Автор: Федор Лопырев2 июля 2017, 14:12

комментарии

Политика

Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
Порошенко предложил украинцам жить на свалке
Бутерброд оказался популярнее Макрона
Лавров рассказал анекдот про Чапаева

Шоу-бизнес

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Андрей Разин вновь стал отцом
Собчак обругали за резкую смену имиджа
Звезда "Голоса" успокоила пассажиров лайнера во время ЧП (видео)

Проишествия

В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
Самые разрушительные ураганы в Москве
В Москве жестоко избили известную фигуристку
Молодого путешественника забили насмерть на глазах родителей

Lifestyle

Забытые звезды российского кино
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
Названы победители Московского кинофестиваля
Общество

Как циркач-шизофреник стал криминальным кардиналом

Япончик прошел путь от студента циркового училища до "короля" преступного мира
Шоу-бизнес

Джигурда и Анисина всех обманули

Вопрос с миллионами Людмилы Браташ не решен
Общество

Синоптики отменили лето в Москве

Купальный сезон открыть не получится
Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" успокоила пассажиров лайнера во время ЧП (видео)

Певец устроил концерт на борту лайнера

Гороскоп

Раскрыта судьба преемника Яковлева в "Иванушках"
Что стало с убийцей Михаила Круга
Бизнес-гороскоп на июль
Актриса Захарова ждет ребенка

Фоторепортажи

Как модели прячут внушительный живот
Олега Яковлева проводили в последний путь
Самой сексуальной женщине планеты – 50
"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы

Спорт

Соцсети представили эксклюзивный клип к ЧМ-2018
Звезды погуляли на свадьбе Месси (видео)
В футболе нашли агентов Путина
Теннисистка Уильямс угодила в смертельное ДТП

Регионы

Спрятавшихся от ливня детей обстреляли из пистолета
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
Хитрый подросток "штрафовал" магазины в Хабаровске
На Черном море детей купают с крокодилом (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru