Россия стартовала с победы на Кубке конфедераций

Сборная России по футболу выиграла первую игру в рамках Кубка конфедераций-2017. Матч против национальной команды Новой Зеландии прошел в Петербурге. Итог встречи 2:0.

Забитым мячом в составе россиян отличился Федор Смолов, поразивший ворота соперников на 69-й минуте встречи. Первый же гол в матче забил на 31-й минуте защитник новозеландцев Майкл Боксолл, однако он поразил свои же ворота. Изначально этот мяч был записан на счет Дениса Глушакова.