"Униженный" итальянский тренер напал на российских хоккеистов

Сборная России по хоккею унизила итальянских хоккеистов на чемпионате мира. Подопечные Олега Знарка забросили соперникам десять шайб. По окончанию встречи главный тренер команды Италии Штефан Майр критично отозвался о российских игроках, которые, по его мнению, проявили неуважение.

Встреча группы A, состоявшаяся в Кельне, завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу россиян. В составе победителей дубли оформили Сергей Андронов (10-я и 59-я минуты), Владислав Наместников (36, 46) и Артемий Панарин (37, 51), по шайбе забросили Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Сергей Плотников (44) и Сергей Мозякин (46). Гол престижа у итальянцев забил Томмазо Траверса (24).

Несколько странным выглядело после матча поведение наставника сборной Италии. После десять пропущенных шайб Майр решил похвалить подопечных за самоотдачу.

"Знали, что матч будет тяжелым. Особенно учитывая то, как мало у нас было времени на восстановление после вчерашней встречи со Словакие. Мы хорошо провели первый период, хоть и проиграли его со счетом 0:2. Тем не менее у нас хорошо получалось выжимать сборную России на периметр. Парни здорово поработали. А потом на нас навалилась усталость, и мы стали удаляться, слишком много удаляться, за что россияне нас наказали. Кажется, шесть шайб забросили в большинстве", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

Звено Наместникова красоту творит! 8:1 от Влади - это, как говорят в футболе, похороны: pic.twitter.com/MDUS0s8ody — Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2017 г.

При этом он решил раскритиковать российских хоккеистов, традиционно ликовавших после каждой забитой шайбы. "В третьем периоде бензин у нас совсем закончился. И мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ", – резюмировал специалист.

Четыре игрока набрали по четыре очка.

Реализация большинства: шесть из шести.

Игра с Италией удалась, смотрим фото https://t.co/UPI7DKZvuh pic.twitter.com/ihtBhmRbZW — Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2017 г.

Главный тренер россиян Олег Знарок в свою очередь заявил, что доволен настроем свои ребят. "Постарались настроить команду на Италию, избежали недонастроя. Понравился ли кто из итальянцев? Если вы думаете, что я кого-то из них возьму в СКА, – нет, – подчеркнул он. – Следующий соперник?Германия – очень хорошая команда, физически сильная".

Итоговая статистика матча с Италией: 10:1, большинство - 6/6. Радует глаз! pic.twitter.com/SM0gwRD2ip — Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2017 г.

Отметим, что в следующем матче сборная России, одержавшая на турнире вторую победу подряд, сыграет 8 мая с командой Германии. Сборная Италии днем позже встретится с командой Латвии.

