Российские хоккеисты унизили Италию на ЧМ

Сборная России одержала крупную победу во втором матче на групповом этапе чемпионата мира. Россияне разгромили команду Италии.

Встреча, состоявшаяся в Кельне, завершилась со счетом 10:1 в пользу дружины Олега Знарка. В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов (10-я и 59-я минуты), Владислав Наместников (36, 46), Артемий Панарин (37, 51), Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Сергей Плотников (44), Сергей Мозякин (46). Автором гола у итальянцев стал Томмазо Траверса (24).

Это вторая победа России на ЧМ-2017. Следующий матч команда Знарка сыграет 8 мая. Россияне выйдут на лед против сборной Германии.