Радулов отказался играть за сборную России на ЧМ-2017

Опубликован расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2017 года. В списке отсутствует нападающий Александр Радулов.

"Радулова мы приглашали, завтра мы уезжаем на чемпионат мира, и эти вопросы мы не хотим обсуждать. Хороший коллектив сложился у нас и так, эти ребята, которые в команде, будут лед грызть, едем за победой", – сообщил Знарок.

В свою очередь глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал, что Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом. 30-летний нападающий выступает за сборную России с 2007 года, минувший сезон он провел в клубе НХЛ "Монреаль Канадиенс".

Между тем, в состав национальной команды, которая вылетит на чемпионат мира по хоккею-2017 в Кельн и продолжит подготовку к турниру, попали 28 игроков. Принять участие в мировом первенстве смогут только 25 хоккеистов. На данный момент дружина Олега Знарка выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский – игрок Тампа-Бэй, НХЛ, Илья Сорокин из ЦСКА и Игорь Шестеркин – представитель СКА;

Защитники: Виктор Антипин из магнитогорского Металлурга, Антон Белов (СКА), Андрей Миронов (Динамо Москва), Иван Проворов – представитель Филадельфии, НХЛ, Владислав Гавриков (Локомотив), Богдан Киселевич, Михаил Науменков оба играют за ЦСКА, Алексей Береглазов (Металлург Магнитогорск/Рейнджерс, НХЛ) и Артем Зуб (СКА);

Нападающие: Артемий Панарин (Чикаго, НХЛ), Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев все из СКА, Владислав Наместников, Никита Кучеров (Тампа-Бэй, НХЛ), Сергей Мозякин (Металлург), Владимир Ткачев (Ак Барс), Сергей Плотников (СКА), Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Роман Любимов (Филадельфия, НХЛ), Андрей Светлаков (ЦСКА), Александр Барабанов (СКА), Кирилл Капризов (Салават Юлаев/ЦСКА).

Публикация от Alex Radulov (@radulov22) Мар 31 2017 в 1:12 PDT

Капитаном команды назначен нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. Ассистентами 36-летнего форварда будут хоккеисты петербургского СКА Вадим Шипачев и Антон Белов, передает "Р-Спорт". Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Первый матч Россия проведет против Швеции 5 мая.