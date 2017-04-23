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Спорт

Ковальчук уезжает из России в США

Илья Ковальчук. Фото: Bruce Bennett/Gettyimages.ru
Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук намерен уехать из России. Хоккеист всерьез задумался о возвращении в один из клубов Национальной хоккейной лиги.
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"Он может вернуться в "Нью-Джерси" и без проблем продолжить выступления за клуб, он также сможет выступать за любую другую команду, но для этого нужно получить одобрение остальных клубов НХЛ", – сообщил журналист Эллиот Фридман.

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По словам Фридмана, в межсезонье среди клубов НХЛ будет большой интерес к 34-летнему форварду. "Права на него в НХЛ принадлежат „Нью-Джерси“, – напомнил журналист в эфире Sportsnet.

Фридман предположил, как будут развиваться события, если россиянин решит сменить клуб. "Допустим, Ковальчук не хочет играть в "Нью-Джерси", "Нью-Джерси" не хочет видеть в команде Ковальчука, и появляется третья сторона в переговорах. Что делать? Вариантов несколько: "Нью-Джерси" переподписывает Ковальчука и совершает обмен или меняет права на него", – рассказал журналист.

Как будут развиваться события неизвестно, однако в НХЛ заинтригованы возвращением россиянина. "Ковальчук думает о возвращении, и это было бы многообещающе и интересно", – подчеркнул Эллиотт Фридман.

В прошедшем сезоне Илья Ковальчук с петербургским СКА стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги, в 60 матчах чемпионата он набрал 78 очков. Контракт россиянина с "Нью-Джерси" рассчитан до 2025 года, однако в июле 2013 года нападающий заявил, что хочет вернуться в Россию. В НХЛ форвард выступал с 2001 по 2004 год, а также с 2005 по 2013-й, за это время он набрал 816 очков в 816 матчах.

Автор: Алёна Нестерова23 апреля 2017, 11:02

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