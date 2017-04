Ковальчук уезжает из России в США

"Он может вернуться в "Нью-Джерси" и без проблем продолжить выступления за клуб, он также сможет выступать за любую другую команду, но для этого нужно получить одобрение остальных клубов НХЛ", – сообщил журналист Эллиот Фридман.

По словам Фридмана, в межсезонье среди клубов НХЛ будет большой интерес к 34-летнему форварду. "Права на него в НХЛ принадлежат „Нью-Джерси“, – напомнил журналист в эфире Sportsnet.



Фридман предположил, как будут развиваться события, если россиянин решит сменить клуб. "Допустим, Ковальчук не хочет играть в "Нью-Джерси", "Нью-Джерси" не хочет видеть в команде Ковальчука, и появляется третья сторона в переговорах. Что делать? Вариантов несколько: "Нью-Джерси" переподписывает Ковальчука и совершает обмен или меняет права на него", – рассказал журналист.

Как будут развиваться события неизвестно, однако в НХЛ заинтригованы возвращением россиянина. "Ковальчук думает о возвращении, и это было бы многообещающе и интересно", – подчеркнул Эллиотт Фридман.

