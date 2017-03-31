Странное откровение хоккеиста Радулова

Хоккеист Александр Радулов заявил, что его пытались заставить выступить за национальную команду с травмой на чемпионате мира по хоккею 2016 года. Однако из-за проблем со здоровьем форвард не выступил на соревнованиях, проходивших в России.

Российский нападающий сообщил о произошедшем только спустя почти год, что немного странно. Радулов мог сделать это и раньше.

"По окончании прошлого сезона я знал, что не смогу сыграть на чемпионате мира. Я купил билеты и решил съездить на четыре дня в США, поскольку у меня были предложения из клубов НХЛ", – цитирует спортсмена Sportsnet. "Когда я сидел в самолете, мне позвонил Алексей Жамнов и сказал, что я должен приехать в тренировочный лагерь через два дня. Я ответил, что смогу приехать через пять дней, так как вылетаю на переговоры в США", – вспоминает Радулов.

По словам хоккеиста, по возвращении с переговоров он направился из аэропорта в тренировочный лагерь сборной. Приехав туда, он извинился перед тренерским штабом за пропуск двух дней, однако уже в конце того же дня почувствовал боль, о чем, по его словам, в сборной знали.

По результатам МРТ врачи сообщили Радулову, что ему в течение трех недель необходим покой для восстановления. "Но они все равно заставили меня выйти на раскатку, на которой при контактной игре три на три я почувствовал, что мне тяжело", – вспоминает хоккеист.

Отметим, из-за проблем со здоровьем Радулов позже не получил приглашения на Кубок мира в Торонто. Летом 2016 года нападающий подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль".