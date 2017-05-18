Россия всухую разгромила Чехию на чемпионате мира

В Париже завершилась 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, на которой за право пройти в следующий этап боролись команды России и Чехии. Россияне одержали верх со счетом 3:0, передает "Спорт-Экспресс". Теперь российская сборная возвращается в Кельн, где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал. С кем им предстоит встретиться в следующий раз решит исход встречи на льду Канады и Германии.