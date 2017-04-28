Бывший тренер нашел замену Сотниковой

Фигуристка Елена Радионова теперь будет работать с новым тренером Еленой Буяновой. Она была наставницей Аделины Сотниковой во время Олимпийских игр в Сочи.

О смене тренера Радионовой официально сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. "Спортсменка написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в Федерацию фигурного катания России на коньках, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым – Еленой Буяновой", – говорится в пресс-релизе.

Буянова тренировала Аделину Сотникову во время Олимпиады в Сочи, на которой фигуристка выиграла. 18-летняя Радионова – бронзовый призер чемпионата мира, а также двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Напомним, в начале апреля текущего года стало известно, что Сотникова решила уйти от Буяновой, с которой занималась с детских лет. Теперь фигуристку будет тренировать Евгений Плющенко, заявивший недавно об окончании спортивной карьеры.

Вероятно, Сотникова рассчитывает, что с новым тренером сможет вновь достичь спортивных вершин. Отметим, что после победы на Олимпиаде в Сочи фигуристка так и не вернулась на прежний уровень. Ссылаясь на травмы, спортсменка уделяла больше внимания выступлениям в различных шоу.