У боксера случился сердечный приступ после боя
Инцидент произошел после завершения поединка между представителями команд "Висмар" и "Гамбург". Проигравший спортсмен упал сразу после того, как судьи объявили результат встречи. Боксер был госпитализирован, передает Life.ru.
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