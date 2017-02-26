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Спорт

Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова

Эдуард Стрельцов. Фото: youtube.com
В начале февраля 1963 года из ворот исправительной колонии в далекой Коми АССР вышел 25-летний паренек крепкого телосложения. Проведя почти пять лет на лесоповале по надуманному обвинению в изнасиловании, прославленный советский футболист Эдуард Стрельцов снова вдохнул воздух свободы. История его жизни трагична, но он смог доказать себе и всему миру, что футбол для него это – судьба, и даже тюрьма не смогла подставить ей подножку.
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РОКОВАЯ ВЕЧЕРИНКА

За две недели до чемпионата мира по футболу 1958 года в Швеции лучший форвард московского "Торпедо", отобранный в сборную СССР, Эдуард Стрельцов вместе со своими друзьями-спартаковцами Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым расслаблялись на подмосковной даче летчика Эдуарда Караханова, друга детства Татушина. Ни секрет что, как и сейчас, в советские времена наши футболисты могли дать себе слабину: ничто человеческое им было не чуждо. Прихватив несколько бутылок спиртного и двух знакомых подружек, спортсмены накануне важной тренировки перед мундиалем решили отдохнуть на природе. Никто из них не предполагал, чем закончится роковая поездка.  

Что происходило в ночь с 25 на 26 мая 1958 года в дачном домике поселка с символическим названием Правда, доподлинно неизвестно. Есть уголовное дело, а в нем показания 20-летней Марины Лебедевой, которая на следующий же день после вечеринки с футболистами написала заявление в милицию об изнасиловании.

Второе заявление было подписано Тамарой Т., подругой Лебедевой, которая заявила, что ее изнасиловал Михаил Огоньков. На следующий день на спартаковской базе в Тарасовке, где сборная СССР готовилась к чемпионату мира, усиленный милицейский наряд арестовал подозреваемых в жутком преступлении Стрельцова, Татушина и Огонькова и препроводил их в Бутырку.

Эдуард Стрельцов. Фото: youtube.com

Через несколько дней спартаковцев отпустили: Татушин, как выяснилось, уехал поздно вечером и не ночевал на злополучной даче, а обвинившая Огонькова девушка забрала свое заявление. В уголовном  деле осталось лишь обвинение в адрес Эдуарда Стрельцова и с этого момента в расследовании преступления начались странности.

НЕ ВИНОВАТЫЙ ОН, Я САМА ПРИШЛА!

В начале июня друзья и близкие Эдуарда Стрельцова смогли вздохнуть с облегчением: потерпевшая простила именитого футболиста, написав еще одно заявление в прокуратуру. Мол, никакого изнасилования не было, все происходило по обоюдному согласию. Но, если, заявлению подруги Лебедевой, обвинявшей в таком же преступлении Огонькова, хода не дали, то против Стрельцова, по каким-то причинам уголовное дело расследовать продолжили.

Эдуард Стрельцов остался в Бутырке, а сборная СССР продолжила подготовку к чемпионату мира, потеряв троих сильных игроков. Всех участников ночных посиделок на даче в Правде дисквалифицировали, а у Стрельцова ко всему прочему отняли звание Заслуженного мастера спорта. К слову сказать, после выхода из тюрьмы он смог завоевать его повторно.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДУЭЛЬ

Чемпионат мира по футболу в Швеции болельщики ждали с трепетом: именно в Стокгольме должна была состояться дуэль двух восходящих звезд мирового футбола – бразильца Пеле и нашего Эдуарда Стрельцова. Жеребьевка свела команды СССР и Бразилии в одну группу, но красивой игры не получилось: "русский Пеле", как называли 20-летнего торпедовца, в день игры находился в следственном изоляторе. Возможно, поэтому бразильцы и выиграли с сухим счетом 2:0.

Пеле. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa

К своим 20-ти годам Стрельцов, слесарь-лекальщик московского завода "Фрезер", достиг немалых успехов в футболе. Интерес к игре у Эдуарда появился в раннем детстве – в возрасте полутора лет, когда он впервые ударил по мячу. Во всяком случае, так утверждают его биографы. Начинал играть в заводской команде, в 16 лет стал игроком московского "Торпедо", а годом позже дебютировал в сборной СССР, сделав в первых двух матчах по хет-трику. В  18 лет Стрельцов стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 19-ть – олимпийским чемпионом.

ЛЕСОПОВАЛ ВМЕСТО МУНДИАЛЯ

Приговор Эдуарду Стрельцову объявили 24 июля 1958 года, через месяц после победы Бразилии на чемпионате мира в Швеции. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Футболисту дали 12 лет колонии, такой срок, казалось бы, должен был поставить крест на карьере игрока. Спустя пять лет Стрельцов смог доказать обратное: после условно-досрочного освобождения он сумел-таки вернуться в большой футбол.

Но кто же в реальности отправил его отбывать срок, да еще с пометкой в личном деле: "Использовать исключительно на тяжелых работах", благодаря которой футболиста определили на лесоповал в один из самых строгих лагерей страны? Вероятно, ответ на этот вопрос так и останется без ответа, но за почти 60 лет со дня вечеринки на даче в Подмосковье криминальная история, в которой оказался замешан прославленный советский футболист, обросла множеством версий и предположений.

ЦРУ, КГБ, МВД, ФУРЦЕВА ИЛИ ХРУЩЕВ?

Самая нелепая версия – рука ЦРУ. В околофутбольной среде поговаривали, что западные спецслужбы накануне чемпионата мира в Швеции якобы "подложили" под троих ведущих игроков сборной СССР проституток. Дескать, таким образом, провокаторы хотели вывести из строя самых сильных футболистов Союза. Эта версия расходится с повторными заявлениями самих "проституток", которые они написали через несколько дней после выдвинутых против футболистов обвинений.

Советские спецслужбы тоже могли подставить игроков, но тут конспирологи говорят исключительно об одном, главном персонаже – Эдуарде Стрельцове. По этой версии, всесильный Комитет государственной безопасности СССР  решил поставить на место зарвавшуюся звезду. Дело в том, что за два года до чемпионата в Швеции венгерский футболист Ференц Пушкаш во время выездного матча своей команды остался на Западе. Не станет ли таким же перебежчиком успешный Стрельцов, испугались в КГБ и придумали жуткий сценарий с изнасилованием на подмосковной даче. Комитет госбезопасности, конечно, был на выдумки хитер, но не до такой степени. Ломать жизнь молодому парню ради того, чтобы он не сбежал за границу – уж очень жестокая идея.  

Еще по одной версии, МВД отомстило Стрельцову за то, что он отказался перейти в ведомственную команду органов внутренних дел "Динамо". Сторонником этой версии  был, например, легендарный радиокомментатор Вадим Синявский. Но она, как и все прочие, тоже не находит документальных подтверждений. 

Екатерина Фурцева и Никита Хрущев. Фото: dni.ru

Шерше ля фам, как говорят в таких случаях и в этой истории женщина незримо присутствует. Это – министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Властная, решительная и неподкупная Фурцева, якобы, хотела выдать замуж за популярного футболиста Стрельцова свою дочь Светлану. Уж очень ей понравился молодой спортсмен на приеме в Кремле после летней Олимпиады в Мельбурне 1956 года, где сборная СССР по футболу взяла золотые медали. Женская месть, как известна, может принимать самые изощренные формы, но в этом случае трудно поверить, что у Фурцевой нашлись технические возможности для организации такой сложной операции.

Расследование по делу популярного в стране и уже известного в Европе молодого футболиста Эдуарда Стрельцова вело следственное управление Прокуратуры СССР. А на самом верху надзор осуществлял первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который после доклада о случившемся приказал генпрокурору Руденко "посадить подлеца надолго". Возможно, этот посыл Хрущева сыграл роковую роль в том, что следствие, глубоко не копая детали дела, пошло по самому простому пути и быстро определило вину Эдуарда Стрельцова.

После возвращения из заключения  сам Стрельцов не любил распространяться о своем прошлом, лишь перед смертью в разговоре с сыном обронил: "Одного не пойму – за что меня посадили?"

Памятник Эдуарду Стрельцову. Фото: youtube.com

ПАМЯТЬ ЖИВА

"Стрелец на поле – все равно, что Покрышкин в воздухе", говорили об Эдуарде Стрельцове. Легендарного футболиста называли "русским танком" и "футбольным Шаляпиным". Сегодня о нем не забыли: имя Стрельцова носит московский стадион "Торпедо", у главного входа стоит памятник прославленному игроку.

С 1997 года лучшим футболистам страны вручается футбольная премия "Стрелец", получившая свое имя в честь Эдуарда Стрельцова. Сбербанк выпустил памятную монету из серии "Выдающиеся спортсмены России", посвященную футболисту. Вот только уголовное дело 1958 года об изнасиловании в подмосковном поселке Правда до сих пор не пересмотрено и приговор Эдуарду Стрельцову не отменен.  

Фото: wikipedia.org

Автор: Александр Пельт26 февраля 2017, 10:00

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