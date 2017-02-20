Названы самые богатые футболисты России

В Сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Российской футбольной премьер-лиги. Первую строчку топа между собой разделили сразу два игрока.

На первом месте расположились полузащитник "Зенита" Хави Гарсия и защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. Их годовой заработок составляет 4,5 миллиона евро.

Третью строчку рейтинга занял защитник "Зенита" Бранислав Иванович, лишь в 2017 году перешедший в петербургскую команду из "Челси". Отметим, что английский футбольный клуб отпустил своего игрока бесплатно. Теперь же серб Иванович получает 4,1 миллиона евро в год.

На четвертой позиции расположились сразу три игрока. По четыре миллиона евро ежегодно зарабатывают полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов и полузащитники "Рубина" Алекс Сонг, прежде игравший за "Барселону" и "Арсенал", и Янн М'Вила, также выступающий за сборную Франции по футболу.

Далее в рейтинге с зарплатой в 3,8 миллиона евро в год представлены Квинси Промес из "Спартака" и Мануэл Фернандеш из "Локомотива". Топ-10 замыкают нападающий "Зенита" Артем Дзюба с оплатой в 3,6 миллиона евро и нападающий "Спартака" Луис Адриано – 3,5 миллиона евро.

Елена Гомес, жена Хави Гарсия (Зенит) pic.twitter.com/aNkurkKyFe — Девушки в спорте (@girls_in_sport) 7 февраля 2017 г.

Отметим, что рейтинг был составлен на основе гарантированного годичного дохода футболистов, включая зарплату и подписной бонус, поделенный на количество лет в контракте. Например, при годовом окладе в 3,3 миллиона в год Бранислав Иванович за само подписание контракта на 2,5 года также получил 2 миллиона подъемных. Таким образом 3,3 миллиона + 0,8 миллиона = 4,1 миллиона, которые представлены в конечном топе.