Названы самые дорогие футболисты мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Игроки из российских команд в топ-100 не попали.

При составлении рейтинга аналитики CIES исходили из ряда параметров. Это статистические показатели и возраст футболистов, игровое время, контракт и другие данные.

Самым дорогостоящим футболистом мира Международный центр спортивных исследований признал нападающего клуба "Барселона" бразильца Неймара. Трансфер олимпийского чемпиона 2016 года оценивается в 246,8 миллиона евро.

В первую тройку также вошли форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси с суммой 170,5 миллиона евро и полузащитник "Манчестер Юнайтед" – французский футболист гвинейского происхождения Поль Погба с 155,3 миллионами евро, сообщает Football-observatory.com.

Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду с 126,5 миллионами евро занял в рейтинге лишь седьмую строчку. Это несмотря на то, что по итогам 2016 года его признали лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), и он ставший обладателем "Золотого мяча".

Также в первую десятку топ-100 вошли французский футболист эльзасско-португальского происхождения Антуан Гризманн ("Атлетико"), уругваец Луис Суарес ("Барселона"), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм"), аргентинский футболист польского происхождения Пауло Дибала ("Ювентус"), английский футболист нигерийского происхождения Деле Алли ("Тоттенхэм") и бельгиец Эден Азар ("Челси"). К сожалению, игроки из российских команд в рейтинг CIES не попали.