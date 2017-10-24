Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча

Защитник "Лос-Анджелес Кингс" Дрю Даути получил кровавую травму во время матча НХЛ. Соперник коньком рассек лицо хоккеисту.

Эпизод попал на видео. В результате инцидента у Даути были повреждены нос и губа. Защитнику пришлось на некоторое время уйти с площадки. Однако вскоре Дрю смог продолжить игру и даже стал автором голевой передачи. В итоге "Лос-Анджелес" уступил "Торонто" со счетом 2:3, передает RT.