Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча
Эпизод попал на видео. В результате инцидента у Даути были повреждены нос и губа. Защитнику пришлось на некоторое время уйти с площадки. Однако вскоре Дрю смог продолжить игру и даже стал автором голевой передачи. В итоге "Лос-Анджелес" уступил "Торонто" со счетом 2:3, передает RT.
so...is Doughty okay or pic.twitter.com/fHULG21gcW— steph (@myregularface) 24 октября 2017 г.
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