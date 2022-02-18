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Сонник
К чему снится обезьяна

К чему снится обезьяна

К чему снится обезьяна вообще? К чему снится обезьяна женщине или мужчине? К чему снится обезьяна маленькая или большая? "Дни.ру" нашли ответы.
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Чаще всего обезьяна во сне символизирует некую опасность, неприятность или коварство. Однако есть у такого сновидения и некоторые нюансы. Чтобы понять, к чему снятся обезьяны, надо обратиться к различным сонникам.

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К чему снится обезьяна по соннику Миллера

Если человек видит во сне обезьяну, ему предстоит встреча со лживыми людьми, которые будут использовать лесть как оружие. Если же обезьяна мертвая, то краха стоит ждать конкурентам сновидца.

К чему снится обезьяна по соннику Фрейда

Отвечая на вопрос о том, к чему снятся обезьяны, демонстрирующие во сне свои ужимки, этот сонник говорит о новом знакомстве. Неожиданная встреча с новым знакомым может завершиться в постели.

К чему снится обезьяна женщине по Любовному соннику

Если обезьяну во сне увидит женщина или девушка, это значит, что она будет подозревать жениха в измене. Если женщине случится кормить это животное во сне, то ей предстоит стать жертвой лицемера.

К чему снится обезьяна мужчине по Мужскому соннику

Если мужчине снятся обезьяны в клетке, ему стоит ждать сюрпризов от жизни, вероятно, не совсем приятных. Если обезьяна сидит на пальме, надо задуматься о смене работы.

К чему снится обезьяна маленькая по Алфавитному соннику

Маленькая обезьяна во сне предостерегает от излишнего доверия близким друзьям. Если же спящий гладит мартышку, то у него будет легкое недомогание. Если снится большая обезьяна, то важен ее настрой: миролюбивое животное говорит о победе в споре, злобное – о поджидающем спящего вероломстве.

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Фото: pixabay.com
Автор: 18 февраля 2022, 23:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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