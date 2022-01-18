Вдову Градского ограбили Проклова слегла с инсультом Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Вторник
18 января
Лента новостей
23:56
К чему снится еда
22:06
Патриарх Кирилл предупредил о расколе православной церкви
22:05
Убить незаметно: переписавшего имущество жены на родню Шаляпина обвинили в ее отравлении
21:33
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
21:30
Топор войны: погрузившая друзей на частный самолет Бузова не нашла места для младшей сестры
21:06
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
21:03
Бывший депутат Рады Олейник раскрыл смысл тайного разговора Зеленского и главы ЦРУ
20:51
"К черту, мой мальчик": в действиях забытой Милохиным Медведевой оказался скрытый смысл
20:47
"Невыносимая антироссийская пропаганда!": французы в ярости от требований украинского МИД
20:46
Экономист назвал три способа обеспечить себе большую пенсию
20:08
Изможденная страшными медицинскими манипуляциями Тодоренко разрыдалась на камеру
20:00
Заселились на виллу: втянутая в грязный скандал Барановская сбежала с мужчиной
19:31
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
19:07
"Наставила нож": Бритни Спирс осудили за атаку на сестру
18:26
"Пренебрегает личной гигиеной": зачем врач залез Панину в рот
18:25
Лазарев слился с Малиновским после размолвки: К чему эта порнография?
18:03
"Помогите!": 91-летний Краско молит врачей о спасении
18:01
В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа
17:38
Российский дипломат Корчмарь о планах США по нападению на Донбасс: Мы должны быть готовы
17:32
Успенская намекнула на роман с Киркоровым: Я вышла бы за него замуж
17:32
"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки
17:26
Алана Мамаева шокирована выходкой бывшего мужа: Я бы платила алименты!
17:26
"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество
17:25
Житель Кузбасса до смерти забил друга за испачканное спальное место
17:13
"А ротик-то как открывает": вожделенную Семенович смачно приложили
17:02
Сбежавшую от королевы Меган Маркл требуют во дворец с детьми
16:46
Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители
16:35
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
16:32
Покинул: Орлова прокомментировала странное исчезновение Давы
16:12
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
16:02
"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры
15:58
Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана
15:57
Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало
15:44
Названо имя новой любовницы Тимати: Блондинки в прошлом
15:40
"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния
14:58
Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
14:55
"Я б имел трех жен": Карпович назвала Султаном мечущегося между двумя женщинами Прилучного
14:50
"Тетя, пожалей": Пышка Семенович растрясла зад верхом на жеребце
14:45
Вывалившую напоказ голую грудь Волочкову разнесли: Ненадолго хватило
14:38
Звезда "Папиных дочек" встала грудью за обвиняемых в домогательствах: Никаких претензий!
14:28
"Другим повезло меньше": врачи запретили пить попавшей в клинику Нетребко
14:26
В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
14:17
"Я осталась одна": мать погибшей жены известного футболиста взвыла от горя
14:17
"Сознательно уничтожают все!": Цискаридзе о дорвавшихся до власти бесталанных карликах
14:10
"Позор": Лещенко сделал предложение Моргенштерну
14:06
Непостоянный Милохин променял Медведеву на Загитову
13:58
Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений
13:50
Зараженную Аллу Сурикову гонят из больницы
13:43
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
13:42
Жена Сергея Жукова сделала неожиданное заявление о "солнечном мальчике"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сонник
К чему снится еда

К чему снится еда

В царстве Морфея нередко приходят тайные знаки. Скорее заглядывай в наш сонник, чтобы узнать, к чему снится еда.
прочитано 60 раз

Питание составляет основу жизни, хотим мы этого или нет. Порой внутренние позывы к принятию пищи отражаются во снах. Если вы голодаете наяву, то гадать, к чему снится еда, бессмысленно — вы просто хотите есть.

ПО ТЕМЕ

К чему снится застолье

Другое дело, если сон о продовольствии пришел к вам совершенно внезапно. Мудрые толкователи давали этому особое объяснение.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИК

К чему снится еда? К радости! Увидели вы ее на столе, или же на магазинной полке — неважно. Создатели этого сонника уверяют: пища в мире грез предрекает сновидцу чувство удовлетворения и хорошее настроение.

ВОСТОЧНЫЙ СОННИК

Продовольствие во сне может нести как благоприятную, так и негативную символику. Если вы трапезничали в одиночестве — берегите здоровье, не исключены потери и заболевания. К чему снится много еды, которую поглощаете вместе с другими — к успехам в делах, удача будет на вашей стороне.

СОННИК ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ АКУЛИНЫ

Вспомните о качестве еды. Если вам привиделась вкусная, аппетитно выглядящая пища — это добрый знак. И здоровье, и деньги вас не подведут. Размышляя, к чему снится еда, по возможности представьте, что делитесь кушаньем с хорошим другом.

СОННИК СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

К этому сборнику трактований стоит обращаться, если вы желаете узнать, к чему снится еда женщине. Продукты питания, которые вы не поглощаете, но наблюдаете во сне говорят о ваших реалиях. Возможно, в рабочих делах у вас беспорядок, поэтому страдают важные процессы служебной деятельности.

СОННИК ЕВГЕНИЯ ЦВЕТКОВА

Видели, как трапезничают другие — возвыситесь в глазах окружающих. В мире грез промелькнула диковинная еда — получите необычное предложение. К чему снится готовить еду? К неприятностям в личной жизни. А чрезмерное количество пищи — к развлечениям.

СОННИК КНЯЗЯ ЧЖОУ-ГУНА

Обратим внимание на характер провизии. Гнилые овощи — к проблемам со здоровьем. Чеснок — к катастрофе. Готовое мясо — к счастью. Пища, которую запиваешь — к слезам. Тыквенные семечки — к удачному продолжению рода. Лук — к размолвке или заварушке. Груша — к разорению. К чему снится еда, которую употребляет мертвец — к вероятной болезни.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр youtube.com
Автор: 18 января 2022, 23:56 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен

Золовка оплевала вдову артиста
Шоу-бизнес

Изможденная страшными медицинскими манипуляциями Тодоренко разрыдалась на камеру

Ведущая настрадалась
Сериалы

"К черту, мой мальчик": в действиях забытой Милохиным Медведевой оказался скрытый смысл

Блогер провел вечер в компании Алины Загитовой
Шоу-бизнес

Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало

Супруга знаменитости разоткровенничалась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
В России за сутки коронавирусом заразились более 31 тысячи человек

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
В центре Челябинска загорелась "Газель"
Турист попал попал под сход лавины на Камчатке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+