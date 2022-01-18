В царстве Морфея нередко приходят тайные знаки. Скорее заглядывай в наш сонник, чтобы узнать, к чему снится еда.

Питание составляет основу жизни, хотим мы этого или нет. Порой внутренние позывы к принятию пищи отражаются во снах. Если вы голодаете наяву, то гадать, к чему снится еда, бессмысленно — вы просто хотите есть.

ПО ТЕМЕ К чему снится застолье

Другое дело, если сон о продовольствии пришел к вам совершенно внезапно. Мудрые толкователи давали этому особое объяснение.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИК

К чему снится еда? К радости! Увидели вы ее на столе, или же на магазинной полке — неважно. Создатели этого сонника уверяют: пища в мире грез предрекает сновидцу чувство удовлетворения и хорошее настроение.

ВОСТОЧНЫЙ СОННИК

Продовольствие во сне может нести как благоприятную, так и негативную символику. Если вы трапезничали в одиночестве — берегите здоровье, не исключены потери и заболевания. К чему снится много еды, которую поглощаете вместе с другими — к успехам в делах, удача будет на вашей стороне.

СОННИК ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ АКУЛИНЫ

Вспомните о качестве еды. Если вам привиделась вкусная, аппетитно выглядящая пища — это добрый знак. И здоровье, и деньги вас не подведут. Размышляя, к чему снится еда, по возможности представьте, что делитесь кушаньем с хорошим другом.

СОННИК СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

К этому сборнику трактований стоит обращаться, если вы желаете узнать, к чему снится еда женщине. Продукты питания, которые вы не поглощаете, но наблюдаете во сне говорят о ваших реалиях. Возможно, в рабочих делах у вас беспорядок, поэтому страдают важные процессы служебной деятельности.

СОННИК ЕВГЕНИЯ ЦВЕТКОВА

Видели, как трапезничают другие — возвыситесь в глазах окружающих. В мире грез промелькнула диковинная еда — получите необычное предложение. К чему снится готовить еду? К неприятностям в личной жизни. А чрезмерное количество пищи — к развлечениям.

СОННИК КНЯЗЯ ЧЖОУ-ГУНА

Обратим внимание на характер провизии. Гнилые овощи — к проблемам со здоровьем. Чеснок — к катастрофе. Готовое мясо — к счастью. Пища, которую запиваешь — к слезам. Тыквенные семечки — к удачному продолжению рода. Лук — к размолвке или заварушке. Груша — к разорению. К чему снится еда, которую употребляет мертвец — к вероятной болезни.