Чтобы понять, к чему снится белка, нужно обратиться к нескольким сонникам, ведь истолковать такое сновидение можно по-разному.



Чаще всего белка, приходящая к человеку во сне, предвещает скорую встречу со старыми друзьями, если же белок много, то самому спящему стоит ждать гостей. Однако, чтобы понять смысл такого сна до конца, важно принять во внимание детали.

К чему снится белка по соннику Миллера

В целом видеть белку во сне – хороший знак. Это значит, что спящий не только вскоре повидается с друзьями, но и будет иметь определенный успех в работе. Если спящий обращается с грызуном ласково, то его ждут семейные радости. Если же сновидцу пришлось во сне убить зверя, то ему грозит одиночество.

К чему снятся белки по Современному соннику

Если к человеку во сне приходят сразу несколько белок, то они символизируют близких друзей, которые скоро придут в гости к спящему наяву.

К чему снится белка женщине по соннику Фрейда

Представительницам прекрасного пола пушистый зверек во сне сулит встречу со старым любовником. Однако сонник предупреждает, что обольщаться не стоит: за короткой встречей не последует продолжения романа.

К чему снится белка женщине и мужчине по соннику Соломона

Это сонник толкует сон о белке в менее радужном свете. Если белка пришла во сне к мужчине, то ему предстоит знакомство с лживой женщиной. Если же такой сон увидела женщина, то она может быть обманута недостойным человеком.