К чему снятся волки

Если вам приснился волк, скоро с вами может произойти что-то негативное. Возможно предательство друга или подруги, ссора с родственниками или одиночество.
Во сне волк предвещает вам встречу с давним недоброжелателем. Встреча принесет вам неприятности. Обратите внимание на детали во сне. Если вы не испытываете страха при встрече с волком, значит в реальности вы сможете справиться с проблемой.
Волк во сне является символом жестокости, злости и ненасытности. Если вам приснилось, что волк охотится за овцами – значит в жизни вам не стоит ждать подмоги от кого-то из близких. Все, что происходит с вами, придется решать в одиночку.
Если волк снится женщине, она сможет с честью выйти из сложившейся проблемной ситуации. Однако ей стоит проявить смекалку.
Видеть во сне волка у подножия горы и смотреть на него сверху говорит о том, что враги скоро покажут себя. При этом им не удастся оказать на вас воздействие. Вы сможете выйти сухим из воды.
Если женщине снится волк, который подстерегает свою жертву, это говорит о бессилии, которое она испытает при борьбе со злом. Скорее всего, женщина не сможет противостоять своим врагам. Такой сон к проигрышу в суде, потере документов, к неразрешимому спору.
Видеть во сне волка, который пьет воду из миски питомцев, говорит о наличии в вашей компании тайного врага. Он действует скрытно и жестоко.
Ухаживать за раненым волком во сне – встретиться в реальности с человеком, о котором вы слышали раньше только плохие вещи.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Дети больше любят отца чем меня
Хочу увеличить грудь
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Отношения моей девушки с моим отцом
Почему Долина так плохо выглядит?
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?