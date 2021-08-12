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Сонник
К чему снится свадебное платье

К чему снится свадебное платье

Если вам приснилось свадебное платье, вы сможете достичь идеального взаимопонимания с мужем. Однако в некоторых сонниках это говорит о другом.
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Свадебное платье во сне к примирению после ссоры с мужем или к восстановлению романтической атмосферы между супругами.

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Если незамужней снится свадебное платье, значит скоро она обретет свою вторую половинку и будет счастлива в новых отношениях. Белое платье во сне говорит о благополучии будущей семьи.

Во сне видеть свадебное платье на витрине предвещает получение дорогого подарка в реальности. Видеть близкую подругу в свадебном платье – к приятным вестям.

Сонник Астромеридиана

Если вы видите свадебное платье во сне перед своим походом в загс, не стоит придавать этому сну особое значение. Скорее всего, вы просто перевозбудились перед важным событием.

Если же дата вашей свадьбы не определена, а вы видите во сне свадебное платье или даже надеваете его на себя, значит вскоре ваша жизнь может круто измениться. Возможно у вас появится новый избранник.

Для девушек, у которых еще нет возлюбленного, это говорит о приближении романтического путешествия. Возможно, совсем скоро вы встретите своего будущего мужа.

Если вы примеряете во сне свадебное платье, вас могут повысить на работе. Это означает, что вы довольны своим положением в обществе и на работе. Также это может сулить смену работы на более прибыльную.

Также сон, в котором фигурирует свадебное платье, может говорить о знакомстве с новыми интересными людьми и общении с пользой.

Сонник Миллера

Шить свадебное платье во сне – вскоре вам могут сделать предложение руки и сердца.

Видеть другую девушку в свадебном платье – значит у вас будет много поклонников, но вот со свадьбой вам придется повременить.

Фото: Liz Gregg / moodboard / www.globallookpress.com

Лежать в белом платье – к ссоре с возлюбленным. Разорванное или порезанное свадебное платье – к расставанию со своей второй половинке.

Стоит обратить внимание и на цвет свадебного платья во сне. Если оно чистое и белое – это благоприятный прогноз на будущее. Если же оно грязное, вам предстоит пройти нелегкий путь перед тем, как стать счастливым человеком и добиться благополучия.

Фото: Artur Cupak / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

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Фото: Chris Robbins / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 06:13 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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