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Сонник
К чему снится плачущий

К чему снится плачущий

Приснился плачущий во сне? Рыдали навзрыд или ревели взахлеб? В материале "Дни.ру" выдержка из разных сонников.
прочитано 81 раз

Старинные приметы гласят, что плакать во сне – значит смеяться наяву. При это важно запомнить детали сна – что вас окружало, что стало причиной слез и так далее. В зависимости от этого толкование варьируется.

Чаще всего видеть во сне плачущего говорит о скором ярком эмоциональном переживании. Причем, оно не обязательно будет плохим. Вполне возможно, что вас ждут какие-то приятные новости. Возможно вскоре вам сделают предложение руки и сердца, или вы отправитесь в отпуск.
Многие авторы сонников уверяют, что плачущий во сне человек в жизни достигнет больших успехов.
Его эмоциональный интеллект очень развит, что говорит об умении ловко манипулировать людьми, проявляя свою харизму и очаровывая окружающих. Такой сон говорит о наступлении благоприятного момента для решительных действий.
Иногда видеть во сне плачущего или плакать самому означает эмоциональное истощение. Вам нужен отдых, так организм требует перезагрузки.
Возможно, спящий терзает себя сложной работой или пессимизмом.
Если молодая девушка видит во сне плачущего, она встретит чуткого мужчину с мягким характером. Вероятно, ее избранник будет ранимым человеком.
Если плачущий снится пожилой даме, значит в реальности она будет счастлива в окружении детей и внуков. Возможно скоро ее пригласят на свадьбу наследников или сообщат ей о прибавлении в семействе.
Фото: kati / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Для замужней женщины такой сон предвещает обилие бытовых проблем. Она будет стремиться угодить не только мужу, но и его друзьям или близким. Возможно, придется принимать большую компанию у себя дома.
Мужчине во сне видеть себя плачущим или проснуться от собственного плача, ему пророчат гармоничные семейные отношения.

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Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 03:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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