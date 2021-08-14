К чему снится взрыв

Если вам приснился ядерный взрыв – это предвещает трагические происшествия, которые поджидают вас в будущем. Возможно, вы расстанетесь с каким-то своим родственником.
Если во сне вы долго наблюдаете за термоядерным взрывом и его последствиями, муж может преподнести вам неприятный сюрприз. Возможна даже измена любимого.
Видеть во сне взрыв – значит подсознательно не переносить на дух действия кого-то из своих близких, друга или подруги. В душе вы давно терпите из несносные поступки и вот-вот взорветесь.
Если у вас во сне взорвалась обычная граната – значит, что по жизни вы очень везучий человек. Эта удача поможет вам избежать многих неприятностей.
Если во сне люди получили ранения от мощного взрыва – вас могут обвинить в болтливости. Если во сне взорвался автомобиль, вы понесете большие убытки в реальности от какого-то происшествия.
Если во сне послед взрыва начался пожар – не стоит волноваться. Это значит, что полоса неудач в вашей жизни скоро закончится. Если же во сне вы сами получили увечья от взрыва – ждите подставы от родственников.
Сонник Астромеридиана
Взрыв во сне – очень сильный знак, в основном он носит тревожный характер и предвещает нечто негативное. Возможно, вы попадете в безвыходное положение.
Молодой девушке видеть такой сон значит стать жертвой собственной наивности. Не стоит доверять всем подряд.
Если во сне взорвался самолет, вас могут обвинить в несправедливости, и последствия вы будете разгребать еще очень долго.
Сонник Миллера
Взрыв снится тем, кого окружают неправильные действия близких. Это станет причиной ваших расстройств. если во сне ваше лицо почернело от копоти – значит ситуация будет работать против вас. Скорее всего, вас несправедливо очернят.
Видеть во сне дым и осколки от взрыва означает раскол в обществе или в вашей компании. Возможно, друзья, которые не достойны вашего внимания, распространяют о вас злые сплетни.
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