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К чему снится взрыв
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Сонник
К чему снится взрыв

К чему снится взрыв

Взрыв во сне говорит о глобальных переменах в вашей жизни. Совсем скоро ваша жизнь станет другой.
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Если вам приснился ядерный взрыв – это предвещает трагические происшествия, которые поджидают вас в будущем. Возможно, вы расстанетесь с каким-то своим родственником.

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Если во сне вы долго наблюдаете за термоядерным взрывом и его последствиями, муж может преподнести вам неприятный сюрприз. Возможна даже измена любимого.

Видеть во сне взрыв – значит подсознательно не переносить на дух действия кого-то из своих близких, друга или подруги. В душе вы давно терпите из несносные поступки и вот-вот взорветесь.

Если у вас во сне взорвалась обычная граната – значит, что по жизни вы очень везучий человек. Эта удача поможет вам избежать многих неприятностей.

Если во сне люди получили ранения от мощного взрыва – вас могут обвинить в болтливости. Если во сне взорвался автомобиль, вы понесете большие убытки в реальности от какого-то происшествия.

Если во сне послед взрыва начался пожар – не стоит волноваться. Это значит, что полоса неудач в вашей жизни скоро закончится. Если же во сне вы сами получили увечья от взрыва – ждите подставы от родственников.

Фото: pixabay.com

Сонник Астромеридиана

Взрыв во сне – очень сильный знак, в основном он носит тревожный характер и предвещает нечто негативное. Возможно, вы попадете в безвыходное положение.

Молодой девушке видеть такой сон значит стать жертвой собственной наивности. Не стоит доверять всем подряд.

Если во сне взорвался самолет, вас могут обвинить в несправедливости, и последствия вы будете разгребать еще очень долго.

Сонник Миллера

Взрыв снится тем, кого окружают неправильные действия близких. Это станет причиной ваших расстройств. если во сне ваше лицо почернело от копоти – значит ситуация будет работать против вас. Скорее всего, вас несправедливо очернят.

Фото: Vasilii Smirnov/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Видеть во сне дым и осколки от взрыва означает раскол в обществе или в вашей компании. Возможно, друзья, которые не достойны вашего внимания, распространяют о вас злые сплетни.

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Фото: pixabay.com
Автор: 14 августа 2021, 04:31 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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