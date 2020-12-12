Одним из своеобразных продуктов, который может приснится человеку, является мясо. "Дни.ру" специально для читателей узнали, к чему снится мясо.

Общее толкование

Чтобы узнать, к чему снится мясо, необходимо понимать: этот продукт получают после убийства живого существа, а значит, такие сны имеют негативное значение. Нужно быть готовым к весьма тревожной информации. Возможно, грядут неприятности. Это могут быть болезни или похороны.

Что говорят сонники

По соннику Миллера, сырое мясо означает, что вы не получите покой, пока не будете полностью удовлетворены результатами текущей работы. Есть вероятность, что проект завершится совсем не так, как вы планировали. Если же во сне мясо было не сырое, то наяву вас ждут разочарования, связанные с поставленной целью.

Сонник Ванги гласит, что скоро даст о себе знать болезнь, если во сне вы держите кусок мяса в руках или просто его видите. Позитивный смысл в этих грезах стоит искать, если вы уже болеете. Приснившееся светлое филе говорит о скором выздоровлении.

В исламском соннике другое толкование. При этом важно обращать внимание на детали сна о мясе. Например, употребление баранины предвещает конфликты. Если вы едите говядину, то в скором времени вы избавитесь от тревог или усталости. Решили отведать во сне мясо птицы – к утомленности.

Сонник Хассе также более подробно описывает сны с мясом. Если вам привиделось, как вы ели этот продукт сырым, то наяву у вас возникнут проблемы с пищеварением. Ходить по рынку и выбирать мясо – к новому способу заработка. Жарить вырезку на костре (сюда же – шашлыки) – к стабильности и благополучию.

В соннике Нострадамуса четко сказано, что процесс приготовления мяса во сне приведет к заболеванию, но несерьезному. Для лечения даже не понадобятся препараты. Если вы видите вареное мясо, то, скорее всего, вам стоит ожидать успех. При этом нужно поблагодарить людей, без помощи которых вы не справились бы.

Мнение эзотериков

Эзотерики тоже говорят, что мясо снится к проблемам, связанных со здоровьем. Тем, кому привиделась тухлая вырезка, стоит проверить ротовую полость и носоглотку. Возможно, что появится воспаление. Приготовленное мясо, напротив, готовит вас к положительным моментам – путешествию или деловой поездке.