"Дни.ру" специально для своих читателей разобрались, к чему снится корова. Ведь это животное является нередким гостем в сновидениях людей.



Общее толкование

Сновидение, в котором присутствовала корова, является в целом положительным знаком. Видеть это животное означает, что в ближайшие месяцы вы будете наслаждаться размеренной жизнью в достатке.

Рекомендуется отбросить страхи и тревогу. Также желательно использовать период затишья, чтобы завершить ранее начатые дела или подготовить фундамент для новых проектов.

Увидеть стадо коров

Такой сон говорит о том, что ваши хлопоты и заботы останутся в прошлом. В профессиональной сфере сновидца будет ожидать повышение по должности и увеличение дохода.

Доить корову

Такое сновидение – к радости, хорошим новостям, приятным событиям. Для матерей такой сон означает испытывать гордость за детей.

Белая корова

Видеть во сне корову белого цвета – благоприятное предзнаменование. Вас будет ждать достаток, семейный уют, понимание в отношениях с окружающими людьми.

Мертвая корова



Приснилась корова умершая – плохой знак. Скорее всего, вы столкнетесь с трудностями на пути к достижению поставленной цели. Кроме того, такой сон может означать, что вы разочаруетесь в начатом деле и бросите его.

Черная корова

Сон, в котором вы увидели черную корову, предупреждает о финансовых трудностях, с которыми вам придется столкнуться в ближайшее время. Сновидцу следует следить за своими расходами.

Что говорят сонники



Сонник Миллера толкует грезы о коровах, спокойно стоящих в ожидании дойки как знак исполнения многих ваших желаний и осуществление надежд.

Корова по соннику Хассе означает, что человек узнает много счастья. Если животное жирное – быть сновидцу богатым; худое – к привольному житью; доить корову – получите наследство.

Эзотерический сонник говорит о том, что корова во сне предупреждает человека о том, чтобы он не упустил благоприятный момент. Доить животное – есть возможность получить от жизни все, о чем только можно мечтать. Снится коровник – получите выгодное предложение по работе, возможен перспективный брак.

Азбука толкования снов толкует видение для мужчин и женщин. Так, для представителей сильного пола корова снится как символ девушек, к которым сновидец чувствует пренебрежение. В женских снах это животное отражает чувство, что спящую недооценивают. Крупная, тучная корова – к здоровью и новому приобретению. Тощая корова – ваши труды будут бесполезны.

Мнение эзотериков и психологов

По мнению некоторых эзотериков, образ коровы во сне обычно является людям, которым в реальном мире предстоит столкнуться с неприятностями. Однако в некоторых случаях он несет положительное значение. Например, к чему снится корова издалека, да еще и целое стадо? Это знак того, что в жизни все сложится удачно.

На вопрос, к чему снится корова, ответил Зигмунд Фрейд. Доеную корову видеть – к неприятностям. Надоенную корову увидели – к свиданию с друзьями. Доярка пригрезилась – столкнетесь с недоброжелательностью женщины, которой симпатизируете.

